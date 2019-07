Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Auto beim Sportplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen

Meßstetten (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag hat ein Autofahrer einen geparkten Wagen auf der Wiesenfläche neben dem Sportplatz in der Straße "Auf dem Lau" angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern suchte der Verursacher das Weite. Hinweise deuten darauf hin, dass er ein weißes Auto gefahren hat. Am geparkten Ford entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07432 9550 zu melden.

