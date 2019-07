Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Zwölfjähriger Radfahrer stürzt

Geislingen (ots)

Am frühen Sonntagabend ist im Bereich der Einmündung Uhlandstraße/ Alleenstraße ein zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad gestürzt.

Gegen 17.25 Uhr fuhr der Zwölfjährige hinter seinem Bruder her. Im Einmündungsbereich verbremste er sich. In der Folge machte er ungewollt einen Salto und schlug gegen einen parkenden PKW. Dabei verletzte sich der Junge schwer. Die Rettung brachte ihn in ein Tübinger Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

