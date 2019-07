Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) 21-Jährige Autofahrerin landet im Grünen

Dornstetten (ots)

Am Sonntagmittag ist auf der B28 zwischen Dornstetten und Freudenstadt eine 21-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Fast wäre sie dabei noch mit einem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen.

Gegen 13.40 Uhr fuhr die 21-Jährige in ihrem Nissan auf der B28 in Richtung Freudenstadt. Auf Höhe der Recyclingfirma Gässler kam sie nach rechts auf den Grünstreifen. Reflexartig zog sie nach links, übersteuerte hierbei und fuhr quer über die Straße. Unmittelbar vor einem entgegenkommenden Audi verließ sie die Bundesstraße und blieb mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt auf einer Grünfläche stehen. Trotz erlittener Verletzungen konnte die junge Frau durch ein Fenster ins Freie klettern. Mit etlichen Prellungen brachte sie der Rettungsdienst nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An ihrem Nissan entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

