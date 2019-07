Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auseinandersetzung beim ehemaligen Stellwerk

VS-Schwenningen (ots)

Im Bereich der Bahnhofsunterführung in der Erzbergerstraße haben sich am Sonntagmorgen um kurz vor 01 Uhr mehrere Personen gestritten und ein Pfefferspray wurde versprüht. An dem Streit waren auch mehrere Jugendliche beteiligt. Die Polizei versucht die Hintergründe der Auseinandersetzung derzeit zu klären. Während des Einsatzes wurde ein Polizist bespuckt. Die Beamten brachten mehrere Beteiligte zur Polizeiwache und übergaben sie ihren Eltern. Die Ermittlungen dauern an.

