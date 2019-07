Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen-Killer) Autos am Bahnübergang zusammengestoßen

Burladingen-Killer (ots)

Am Bahnübergang in der Hofstättstraße ist am Samstagmittag eine Autolenkerin gegen einen entgegen kommenden BMW gefahren. Die 62-jährige Frau kam in der Kurve auf die Gegenspur und fuhr dem BMW in die Fahrerseite. Da die Verursacherin nach dem Unfall über Unwohlsein klagte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. An dem BMW und dem VW der Frau entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro. Der VW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

