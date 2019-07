Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Pfefferspray nach Übergriff auf Polizisten eingesetzt

Freudenstadt (ots)

Weil die Polizeibeamten am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr am Treppenaufgang des Stadthauses am Marktplatz in eine Schlägerei eingegriffen haben, wurde sie selbst von mehreren Beteiligten angegangen. Ein Beamter erlitt einen Schlag ins Gesicht. Aufgrund des Angriffs setzten die Polizisten Pfefferspray gegen den 22-jährigen Aggressor ein. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

