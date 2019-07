Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto auf dem Parkplatz des Landratsamtes angefahren

Freudenstadt (ots)

Am Freitagmittag hat ein Autofahrer einen auf dem Schotterparkplatz des Landratsamtes in der Turnhallestraße abgestellten Audi beschädigt. Der Verursacher fuhr zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr gegen das Heck des Wagens und verursachte so einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07441 5360 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell