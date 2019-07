Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Vs-Villingen (ots)

Auf dem Nordring sind am Freitagmorgen um 10.45 Uhr insgesamt fünf Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein 29 Jahre alter Autofahrer war auf der Straße unterwegs und bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Renault langsam fuhr. Wuchtig fuhr er mit seinem VW auf den Vordermann auf. Der Renault wurde nach vorne geschoben. Auf insgesamt 3 weitere Autos schob der VW den Renault. Der 29-jährige Verursacher, sowie die 32 Jahre alte Renaultfahrerin und die vor ihre fahrende 34-jährige Lenkerin eines Seat verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Schaden an den fünf beteiligten Autos beläuft sich auf ungefähr 39.000 Euro. Die drei Verletzten wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt. Vier der fünf Autos mussten nach dem Unfall durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

