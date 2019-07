Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Auto am Straßenrand gestreift- Polizei sucht Zeugen

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Einen am Straßenrand geparkten Wagen hat am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr ein Autofahrer in der Danziger Straße gestreift. Der unbekannte Fahrer des Mercedes SLK machte einem entgegenkommenden Lastwagen Platz. Dabei streifte er einen geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Fuhr der Mercedesfahrer davon. Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07724 94950 um Hinweise.

