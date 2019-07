Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Radler fährt gegen Auto und flüchtet

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend gegen 19.55 Uhr ist ein Radfahrer in der Schlesischen Straße gegen einen geparkten Daimler gefahren. Anstatt sich um den durch ihn entstandenen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern suchte er das Weite. Dabei ließ er neben seinem Fahrrad auch seine getragenen Flip-Flop-Schuhe zurück. Das Polizeirevier Schwenningen sucht nun nach dem Verursacher. Hinweise werden unter Tel. 07720 85000 erbeten.

