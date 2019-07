Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Mann in Gaststätte gegen Kopf getreten

Hechingen (ots)

In einer Gaststätte in der Neustraße ist am frühen Samstagmorgen ein Mann im Laufe einer Auseinandersetzung gegen den Kopf getreten worden. Er erlitt dadurch eine Prellung und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen dem 48-Jährigen und seinem 41 Jahre alten Kontrahenten beleuchtet nun das Polizeirevier in Hechingen.

