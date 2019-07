Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Klosterreichenbach) Heugabel sorgt für Schaden am Auto

Baiersbronn (ots)

Am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer über eine in der Musbacher Straße liegende Heugabel gefahren. Diese ist offensichtlich kurz zuvor von einem anderen Fahrzeug gefallen. Durch das Überrollen entstanden am Daimler nicht nur ein platter Reifen, sondern auch diverse Kratzspuren. Der 56-jährige Autofahrer erstattete Anzeige. Das Polizeirevier Freudenstadt hofft nun auf Hinweise über den Besitzer der Heugabel. Dieser werden unter Tel. 07441 5360 erbeten.

