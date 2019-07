Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Sunthausen) Vorfahrt nicht beachtet

Bad Dürrheim-Sunthausen (ots)

Zwei Verletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am heutigen Freitag, gegen 7.45 Uhr, auf der Hirschhaldenstraße. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war auf der Schweizer Straße in Richtung Hochemmingen unterwegs und missachtete beim Einfahren in die Hirschhaldenstraße die Vorfahrt einer Passat-Fahrerin. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der Passat rund 20 Meter in ein Feld geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

