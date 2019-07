Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Geparktes Auto gerät ins Rollen und verursacht Unfall

Rottweil (ots)

Ein in der Zollernstraße in Hanglage geparktes Auto hat sich am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr verselbstständigt und ist an der Einmündung in die Oberndorfer Straße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die Fahrerin des Mazda befuhr die Oberndorfer Straße, als sie unvermittelt seitlich von dem rollenden VW getroffen wurde. Die 50 Jahre alte Frau erlitt diverse Schürfungen und Prellungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch untersucht werden. An ihrem Mazda und dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

