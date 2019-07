Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Motorrad-Fahrer stürzt nach geplatztem Vorderreifen

VS-Villingen (ots)

Ein 57-jähriger Motorrad-Fahrer ist heute, gegen 7.20 Uhr, auf der Wieselsbergstraße gestürzt, nachdem an seinem Zweirad der Vorderreifen geplatzt war. Der Biker fuhr auf dem Nordring in Richtung Villingen und bog nach rechts auf die Wieselsbergstraße ab. Während dem Abbiegevorgang platzte der Vorderreifen. In der Folge geriet der Motorrad-Fahrer ins Schlingern, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte auf einen Ford Focus der vor der roten Ampel stand. Der 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

