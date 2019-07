Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil-Bühlingen) In Gegenverkehr geraten - Fahrerin bei Unfall verletzt

Rottweil-Bühlingen (ots)

Auf der Straße zwischen Bühlingen und Lauffen ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 82 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, die entgegenkommende 68 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Wieso der Mann auf die Gegenspur kam ist bislang nicht bekannt. Am Dacia der Fahrerin entstand Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Schade n am VW des Verursachers wird auf 3.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst barg den Dacia nach der Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell