Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Auto überschlägt sich- Fahrer verletzt

wehingen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 02.50 Uhr ist ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Deilingen und Wehingen von der Landstraße abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der Fahrer war in Richtung Wehingen unterwegs. Als er nach links die Straße verließ überfuhr er mehrere Leitpfosten und stieß gegen einen Entwässerungsschacht. Der 21 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. An seinem Audi entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Der Wagen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An dem Schacht und den Leitpfosten entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

