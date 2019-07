Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Betrunkener Rollerfahrer stürzt

Spaichingen (ots)

In der Sallancher Straße ist am Donnerstagabend ein Rollerfahrer zu Fall gekommen und hat sich einen Bruch zugezogen. Der 61-Jährige stürzte auf Höhe des Gymnasiums. Doch anstatt den Notruf zu wählen flüchtete der Fahrer zu Fuß. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Diese fanden den Flüchtigen kurze Zeit später in einer Wiese, in der er sich zu verstecken versuchte. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war. Er pustete über zwei Promille. Neben der medizinischen Versorgung seiner Verletzungen musste er im Krankenhaus auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

