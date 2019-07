Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Radfahrer von Auto angefahren

Spaichingen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein Autofahrer beim Abbiegen vom Hofener Öschle in die Hauptstraße einen Radfahrer übersehen und diesen angefahren. Der 43-jährige Radler war auf dem Fahrradstreifen unterwegs, als der 27 Jahre alte Autofahrer mit ih beim rechtsabbiegen zusammenstieß. Der Zweiradlenker stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Rettungsdienst noch an der Unfallstelle erstversorgt. Am Fahrrad und dem Ford entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

