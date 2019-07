Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Einbruch ins Badkap

A.-Ebingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter ins Badkap eingebrochen. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

In der Nacht zum Sonntag wuchteten die Täter eine Nebentür auf, um in das Bad zu kommen. Ziel war der Kassenbereich, wo sie mehrere Schubladen durchsuchten. Danach gingen die Einbrecher in den Technikraum. Dort rissen sie einen Server aus dem Schaltschrank und warfen ihn später ins Außenschwimmbecken. Auch der Kiosk blieb nicht unverschont. Hier verschafften sich die Gauner den Zutritt wieder mit Gewalt. Mit mehreren Flaschen Bier und Knabbereien verließen sie den Kiosk wieder. Sonst wurde nichts gestohlen. Der Sachschadan dagegen ist erheblich: er wird auf zirka 13.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht zwischenzeitlich davon aus, dass dieser Einbruch und die beiden Einbrüche bei TEDi und Garten Dehner (wir berichteten) zusammenhängen.

Nach wie vor werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Telefon 07432 955 0).

