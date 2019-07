Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wurmlingen) Dieb im Hühnerstall des Kindergartens

wurmlingen (ots)

Ein Dieb ist in der Nacht zum Donnerstag in den Hühnerstall des Kindergartens in der Schulstraße eingestiegen. Doch auf das Federvieh hatte der Täter es nicht abgesehen. Er befreite die Hühner aus ihrer Umzäunung. Die Zugangstüre zum Stall brach der Dieb heraus. Das Schloss der Türe nahm der Täter mit. Mitarbeiter des Kindergartens fingen die auf dem Gelände herumlaufenden Hühner am nächsten Tag wieder ein. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 07.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter 07461 9410 zu melden.

