Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapbach) Wolftalstraße: Motorradfahrer stürzt nach Kollision mit Auto

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Auf der L96 zwischen Schapbach und Bad Rippoldsau ist ein Motorradfahrer nach einer selbst verschuldeten Kollision mit einem Auto gestürzt.

Der 23-jährige Biker fuhr am Donnerstag, kurz vor 15 Uhr, auf der Wolftalstraße in Richtung Bad Rippoldsau. Etwa auf Höhe der der Ansiedlung Burgbach kam ihm ein VW Polo entgegen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, unterlief dem Motorradfahrer bei überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrfehler, der eine Kollision zur Folge hatte. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am VW und der Kawasaki entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 8500 Euro schätzt. Abschleppdienste waren im Einsatz. Ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

