Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Vorfahrt: 61-Jähriger übersieht VW Golf

Balingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein 61-jähriger Autofahrer einem VW Golf an der Einmündung der K7125 in die L 365 die Vorfahrt genommen. Die VW-Fahrerin verletzte sich leicht.

Gegen 5.35 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Toyota an die Einmündung bei der Grundschule Schmiden heran. Er bog von der Kreisstraße nach links in die Ostdorfer Straße ab. Dabei übersah er einen VW Golf, der aus Richtung Ostdorf kam und an der Einmündung nach links abbog. Die beiden PKW stießen zusammen. Die 51-jährige Golffahrerin verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst musste aber nicht verständigt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

