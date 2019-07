Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Mafell Tischkreissäge gestohlen

Freudenstadt (ots)

Von der Baustelle der Seniorenwohnanlage "Rappenpark" ist in der Nacht zum Mittwoch eine Profi-Tischkreissäge "Mafell Erika" gestohlen worden. Die Säge stand in einem verschlossenen Raum. Die Tür zu dem Raum hatte allerdings noch keinen Profilzylinder, so dass sie mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug nicht schwer zu öffnen war. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen des Einbruch und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat und den Tätern geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell