Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz: schwarzer VW Up beschädigt

A.-Ebingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Kientenstraße ein schwarzer VW Up angefahren worden. Der Verursacher/die Verursacherin zogen es vor, nach dem Parkrempler zu verschwinden. Der Kleinwagen stand zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr dort. Der hintere Stoßfänger wurde beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

