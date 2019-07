Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan-Marschalkenzimmern) Autofahrer mit über 2,3 Promille unterwegs

Dornhan-Marschalkenzimmern (ots)

Der Polizei ist am Mittwoch, gegen 19 Uhr, ein Audi gemeldet worden, der auf der Felge mehrfach durch Marschalkenzimmern gefahren ist. Im Rahmen der Fahndung konnten die Ordnungshüter die Kratzspuren auf der Straße verfolgen und den Autofahrer am Ortsausgang von Weiden kontrollieren. Am Audi war der linke Vorderreifen platt und die Karosserie zeigte frische Unfallbeschädigungen. Der 59-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde der Führerschein des 59-Jährigen eingezogen. Die Ermittlungen zu den Unfallschäden dauern derzeit an.

