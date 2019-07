Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) 18-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Oberndorf am Neckar (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, auf der Rosenfelder Straße zugezogen. Der junge Mann war auf der Boller Steige unterwegs. An der Einmündung der Rosenfelder Straße missachtet der Biker einen vorfahrtsberechtigten BMW einer 73-jährigen Frau. Der 18-Jährige prallte in die linke Fahrzeugseite des BMW und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der 18-Jährige mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert.

