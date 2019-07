Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Betrunkener Autofahrer schrammt Gartenmauer

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein betrunkener 39-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag, kurz nach 0 Uhr, auf der Bergstraße eine Gartenmauer geschrammt. Der 39-jährige Mazda-Fahrer war auf der Bergstraße in Richtung Weilerner Straße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Autofahrer geradeaus und prallte gegen eine Gartenmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde der Führerschein des 39-Jährigen eingezogen. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen vor.

