Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Opel-Besatzung flieht vor der Polizei

A.-Ebingen (ots)

Die Insassen eines Opel Corsa sind in der Nacht zum Donnerstag beim Bürgerturm vor der Polizei geflüchtet.

Eine Streife vom Polizeirevier Albstadt wollte gegen 00.30 Uhr einen Opel Corsa kontrollieren, der den Beamten zuvor in der Gartenstraße aufgefallen war. Mit dem Stopp-Signal auf dem Streifenwagen wurde der Opelfahrer zum Anhalten aufgefordert. Der Wagen fuhr trotzdem weiter in Richtung Bürgerturm bis zur Wendeplatte vor dem Hotel "Linde". Dort hielt der Opel plötzlich an, die Insassen sprangen heraus und rannten in verschiedene Richtungen davon. Sie verschwanden unerkannt in der Dunkelheit. Das Polizeirevier Albstadt ist dabei, den Opelbesitzer und die drei Insassen zu ermitteln. Bisher sind sie noch unbekannt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

