Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unfall zwischen Aasen und Pfohren

Donaueschingen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 19.40 Uhr, auf der Kreisstraße 5701. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer war von Aasen in Richtung Pfohren unterwegs. Auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit reduzierte der junge Mann seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 62-jährige Lenkerin eines Toyota fuhr links am Mercedes vorbei. Gleichzeitig fuhr der Mercedes-Fahrer ebenfalls in gerader Richtung weiter. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Die 62-jährige Autofahrerin wich nach links aus und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Durch das Ausweichmanöver rutschte der Toyota die linke Straßenböschung hinab und landete in einem Wassergraben. Die 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden.

