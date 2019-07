Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu-Weitingen) Einbrecher klaut Bargeld aus Automat

Eutingen im Gäu - Weitingen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Weitinger Ortsmitte hat der Täter einen Spielautomaten geknackt und das Geld gestohlen.

Zwischen Dienstag, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, hebelte der Dieb ein Fenster der Kneipe auf und stieg ein. In der Wirtschaft brach er einen Spielautomaten auf und entnahm den Münzbehälter. In mehreren Schubladen suchte er nach Geld, ohne fündig zu werden. Mit seiner Beute verließ er die Gaststätte durch ein zweites Fenster. Wieviel Geld in dem Münzbehälter war, ist noch nicht bekannt.

Wer Hinweise zu der Einbruchstat geben kann wir gebeten, sich beim Polizeirevier Horb zu melden (Telefon 07451 96 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

