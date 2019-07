Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) 61-Jähriger zeigt sein Geschlechtsteil

Vöhringen (ots)

Am Dienstag hat ein 61-jähriger Mann in einer Bäckerei der anwesenden Verkäuferin sein Geschlechtsteil gezeigt.

Der Mann nahm kam gegen 15.20 Uhr in die zentral gelegene Bäckerei. Er setzte sich und bestellte Kaffee. Der Kunde suchte den Blickkontakt zur anwesenden Bäckereimitarbeiterin und begann sich im Genitalbereich zu reiben. Im weiteren Verlauf griff er in die Hose und holte seinen Penis heraus, um ihn der Frau zu zeigen. Die Angestellte lief daraufhin aus der Bäckerei und holte Hilfe. Die Polizei wurde alarmiert. Der Mann blieb bis zum Eintreffen der Streife am "Tatort". Er wird wegen seiner exhibitionistischen Handlung angezeigt.

