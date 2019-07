Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen-Behla) Motorräder streifen sich - Harleyfahrer verletzt

Hüfingen-Behla (ots)

Beim Abbiegen von der Alois-Hirt-Straße in die Römerstraße haben sich am Mittwochmittag zwei Motorräder gestreift. Der Fahrer einer Harley Davidson verletzte sich.

Gegen 13.45 Uhr fuhr eine Gruppe Motorräder auf der Alois-Hirt-Straße in Richtung Römerstraße. Die Gruppe bog beim Gasthof "Sternen" nach rechts in die Römerstraße ab. Hinter dem später Verletzten fuhr etwas versetzt eine Suzuki. An der Einmündung blieb der 63-Jährige mit seiner Harley stehen, während die Suzuki langsam anfuhr. Die beiden Motorräder streiften sich, wobei ein Bein des Harleyfahres zwischen die Maschinen geriet. Dabei verletzte sich der 63-Jährige. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell