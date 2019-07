Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Businsasse bei Bremsmanöver schwer verletzt

Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 71-jähriger Businsassse bei einem Bremsmanöver am Dienstag, gegen 16.55 Uhr, zugezogen. Der Linienbusfahrer war auf der Heerstraße unterwegs und bremste den Bus an der Einmündung Via L´Aquila stark ab. Beim Bremsvorgang kam der 71-jährige Fahrgast, der an der hintern Tür stand, zu Fall und wurde schwer verletzt. Zeugen des Vorfalles und die Fahrgäste des Linienbusses, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

