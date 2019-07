Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen-Witterhausen) Person bei Reparaturarbeiten schwer verletzt

Vöhringen-Witterhausen (ots)

Bei Reparaturarbeiten an einer Sattelzugmaschine ist am Dienstag, gegen 16 Uhr, in der Allmendstraße ein 50-jähriger Unternehmer schwer verletzt worden. Zusammen mit einem Arbeiter wollte der Unternehmer an der Sattelzugmaschine das Getriebe wieder einbauen. Die Zugmaschine war hierzu auf einer Holzkonstruktion aufgebockt. Während der Einbauarbeiten rutschte das Fahrzeug von der Konstruktion und klemmte den 50-Jährigen ein. Dem Arbeiter gelang es, den Eingeklemmten unter der Zugmaschine zu befreien. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Klinikum geflogen.

