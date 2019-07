Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach) Arbeitsunfall

Lauterbach (ots)

Bei Sanierungsarbeiten am Hochbehälter der Gemeinde Lauterbach ist am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, ein 52-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Arbeiter der beauftragten Baufirma war mit Bohrarbeiten in rund 7 Metern Höhe beschäftigt. Um auf diese Arbeitshöhe zu gelangen, stellte der Arbeiter eine Leiter auf die oberste Etage eines 4 Meter hohen Aluminiumgerüstes. Während der Bohrarbeiten rutschte das fahrbare Aluminiumgerüst nach hinten weg. Der 52-jährige stürzte in der Folge ab. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

