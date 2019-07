Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Einbruch in ehemaliges Krankenhaus

Schramberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, sind unbekannte Täter in das ehemalige Krankenhaus im Parktorweg eingedrungen. Die Einbrecher machten sich im gesamten Gebäude zu schaffen und montierten Elektroinstallationen, Wasserhähne, Schränke und Türen ab. Der entstandene Sachschaden an dem leerstehenden Gebäude kann noch nicht beziffert werden. Zum Abtransport der Gegenstände müssen die Täter größeres Fahrzeuge verwendet haben. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

