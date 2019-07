Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) BMW überschlagen - vier Leichtverletzte

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 462 am Mittwoch, gegen 1.55 Uhr, sind vier Personen leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Lenker eines BMW war von Rottweil in Richtung der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der 18-Jährige wich dem Wild aus und verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Getreidefeld. Der Autofahrer und die drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

