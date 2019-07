Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) Haus in Salzstetten brennt

Waldachtal (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Dienstagabend in der Ortsmitte von Salzstetten ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 18.25 Uhr war Brandalarm im Gäßle. In einem Wohnhaus brannte es. Das Brandgeschehen weitete sich zu einem Vollbrand aus. Ein Nachbargebäude wurde dabei leicht beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Das betroffene Gebäude ist weitestgehend zerstört. Es besteht Einsturzgefahr. Während des Brandes war das Haus leer. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Freudenstadt hat Brandermittlungen eingeleitet, die zurzeit noch andauern.

