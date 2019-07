Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Kontrollverlust nach Vollbremsung: Motorradfahrer schwerverletzt

Balingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist an der Einmündung der Rosenfelder Straße in die L415 ein Motorradfahrer nach einem Bremsmanöver schwer gestürzt.

Kurz nach 17 Uhr bog eine 22-jährige Frau mit ihrem Fiat am Ende der Rosenfelder Straße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte L415 ab. Von links kam aus Geislingen ein Traktor, der nach rechts in die Rosenfelder Straße abbog. Hinter dem Traktor fuhren ein Volvo und ein Motorrad. Beide überholten Traktor über die Linksabbiegespur. Als der Volvofahrer den abbiegenden Fiat sah, bremste er. Der nachfolgende Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Der 47-jährige rutschte in den Gegenverkehr. Das Motorrad schlidderte weiter und prallte gegen die Heckpartie des Volvos. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell