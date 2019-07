Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) VW nimmt Seat die Vorfahrt - beide Beteiligten verletzt

Balingen (ots)

Beim Abbiegen in die Straße "Auf Jauchen" hat ein 61-jähriger Autofahrer am Ende der B27-Abfahrt Balingen Nord die Vorfahrt missachtet und einen querenden Seat gerammt.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem VW von der B27 ab. An der Einmündung der Abschleifung in die L415 (Auf Jauchen) hielt er zunächst an. Seine spätere Unfallgegnerin fuhr zu der Zeit in einer Kolonne auf der Vorfahrtsstraße stadtauswärts. Der VW-Fahrer bog vor dem Seat der 23-Jährigen auf die L415 ab. Er nahm ihr die Vorfahrt, was einen wuchtigen Zusammenstoß zur Folge hatte. Der 61-Jährige und die Seatfahrerin verletzten sich. Beide mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass sowohl an dem VW, als auch an dem Seat wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist. Der Gesamtschaden wird auf zirka 14.000 Euro geschätzt. Zwei Abschleppdienste holten die demolierten Fahrzeuge ab.

