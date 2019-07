Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Salmendingen) Kornbühl: Schafherde von vierbeinigem Jäger angegriffen

Salmendingen (ots)

Ein vierbeiniger Jäger hat in der Nacht zum Dienstag am Kornbühl eine Schafherde angegriffen. Vierzehn Tiere sind verletzt worden, vier davon tödlich.

Am frühen Dienstagmorgen entdeckte der zuständige Revierförster am Kornbühl drei gerissene Schafe. Am Abend zuvor hatte ein Schafhalter seine Tiere dort eingepfercht. Zwei Hütehunde weilten während der Nacht bei der Herde. Der Schäfer wurde verständigt und kam an den Ort des Geschehens. Bei der weiteren Nachschau konnten noch elf angegriffene Tiere festgestellt werden, die verstreut außerhalb der Umzäunung lagen. Sechs Schafe überlebten die Attacke. Vier Tiere starben, vier Weitere mussten notgeschlachtet werden. Das Veterinäramt leitete notwendige Maßnahmen zur Klärung der "Hetzjagd" ein. Es ist nicht auszuschließen, dass die Hütehunde die "Täter" waren. Die Ermittlungen laufen.

