Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Biene im Auto - Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Dornhan (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer ist wegen einer Biene in seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen gestoßen. Der 46-jährige Lenker des VW Caddy war auf der Landesstraße 412 von Sulz in Richtung Weiden unterwegs und wollte das Insekt aus dem Fahrzeug befördern. Hierbei geriet er aus Unachtsamkeit zu weit nach links. In der Folge kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden VW Sharan einer 33-jährigen Frau und einem VW Tiguan eines 52-jährigen Autofahrers. Alle drei Unfallbeteiligten mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell