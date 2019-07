Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 79-jährigen Mann niedergetreten und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Ein 79-jähriger Mann ist am Montag in der Heerstraße von einem unbekannten Täter niedergetreten und verletzt worden. Der Senior ging gegen 17.30 Uhr mit seinem Hund spazieren und traf auf den unbekannten Täter, der auf einer Parkbank saß. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter dem Senior einen Fußtritt gegen den Kopf verpasste. Der 79-Jährige ging mit einer Nasenverletzung zu Boden. Der Täter flüchtete in Richtung Dammstraße. Zur weiteren Untersuchung musste das Opfer mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Der Täter wird auf etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Er hat dunkelbraune Haare und einen kurzgeschnittenen Chin-Strap Bart (Vollbart ohne Oberlippenbart). Er trug eine graue Bermuda-Short, grünes Kurzarmhemd, Mütze und schwarze Turnschuhe.Der Täter führte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

