Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Nach Spiegelstreifer graues Auto gesucht

VS-Villingen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.50 Uhr haben sich in der Lantwattenstraße auf Höhe des Arbeitsamtes zwei entgegenkommende Autos gestreift. Eine beteiligte Fahrerin, die in Richtung Bertholdstraße unterwegs war, hielt nach dem Unfall an. Das graue Auto im Gegenverkehr fuhr weiter. Am Toyota der Frau entstand durch das Streifen der Außenspiegel ein Schaden von 300 Euro. Sie erstattete Anzeige beim Polizeirevier Villingen. Zeugen, die Hinweise auf den grauen Wagen im Gegenverkehr geben können werden gebeten sich unter Tel. 07721 6010 zu melden.

