Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Auseinandersetzung am Adlerplatz

Bad Dürrheim (ots)

Am Kreisverkehr am Adlerplatz kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Anrufer teilten über Notruf mit, dass sich ein Gruppe junger Leute prügeln würde. Die anfahrenden Polizeistreifen fanden bei ihrem Eintreffen einen 21-Jährigen vor, der Schläge auf die Nase bekommen hat. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung und die weiteren Beteiligten versucht der Polizeiposten Bad Dürrheim nun zu ermitteln.

