POL-TUT: (Vöhringen/ A81) Feuerwehr befreit Lastwagenfahrer aus misslicher Situation

Vöhringen/ A81 (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, auf dem Rasthof an der Autobahn 81 einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Lastwagenfahrer parkte sein Fahrzeug auf dem Rasthof und ging in das Restaurant. Den Lastwagenschlüssel vergaß der Mann in seinem Führerhaus. Der modernen Fahrzeugtechnik ist es zu verdanken, dass sich das Führerhaus während seiner Abwesenheit automatisch verriegelte. Als der Lastwagenfahrer nach einem ausgiebigen Mahl zu seinem Lastwagen zurückkehrte, bemerkte er seinen Fauxpas. Er konnte sich daran erinnern die Dachluke an seinem Führerhaus offen gelassen zu haben. Kurzentschlossen kletterte der Fahrer auf den Lastwagen, um durch die Dachluke ins Führerhaus zu gelangen. Mit den Füßen voran zwängte sich der Mann durch die Luke. Ob er hierbei die Größe der Lukenöffnung überschätzte oder seine Körpermaße unterschätzte ist nicht bekannt. Der Brummi-Fahrer blieb in der Öffnung stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Seine Hilferufe blieben glücklicherweise nicht unerhört. Ein anderer Lastwagenfahrer erkannte die missliche Situation seines Kollegen und verständigte über Notruf die Rettungsleitstelle. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Vöhringen und Sulz rückten mit fünf Fahrzeugen und 27 Mann an. Mit vereinten Kräften konnte der Fahrer durch eine sogenannte Höhenrettung unverletzt befreit werden.

