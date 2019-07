Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Diebe in der Joachim Schäfer Schule - Zeugen gesucht

Rangendingen (ots)

Über das Wochenende sind unbekannte Einbrecher in der Joachim Schäfer Schule eingedrungen. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von zirka 400 Euro.

Zwischen Freitag und Sonntag konnten unbekannte Täter über den noch nicht ganz fertig gestellten Anbau die Schule Türen betreten. So kamen sie auch in den Kindergarten im Erdgeschoss, wo sie ein altes Handy, eine Flasche Sekt und Süßigkeiten mitnahmen. Im Obergeschoss, in dem noch gebaut wird, klauten sie zwei Akkuschrauber. Teile des Makita-Geräts wurden gefunden, der Bosch-Schrauber fehlt komplett.

Das Polizeireiver Hechingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer über das Wochenende im Bereich des Schulgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

