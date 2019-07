Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Audi nimmt Moped die Vorfahrt - Zwei Siebzehnjährige verletzt

Bad Dürrheim (ots)

An der Einmündung eines Gemeindeverbindungsweges am Rande des Gewerbegebiets Schroteln in Hochemmingen hat am Montagmorgen ein Audi einem mit zwei jungen Mädchen besetzten Moped die Vorfahrt genommen.

Gegen 7.20 Uhr fuhr eine 27-jährige Audifahrerin auf dem Gemeindeverbindungsweg von Sunthausen nach Hochemmingen. An der Einmündung des Weges in die Schweizer Straße bog sie mit ihrem Audi ab. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes Moped, das ortseinwärts fuhr. Auto und Zweirad stießen zusammen. Fahrin und Sozia auf dem Kreidler-Moped stürzten. Beide verletzten sich. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährigen zur Behandlung ins SBK. Es entstand Sachschaden. Audi und Moped blieben fahrbereit.

