POL-TUT: (Hechingen) Bahnhofskreisel: Transporter gegen VW Golf - Transporterfahrer flüchtet

Hechingen (ots)

Nach einer Unfallflucht im Bahnhofskreisel am Montagvormittag sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Kleintransporters.

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein VW Golf in den Kreisverkehr beim Bahnhof hinein. Dessen Fahrer wollte das Rondell in Richtung Stutenhofstraße wieder verlassen. Aus der Ermelestraße kam ein Transporter mit HCH-Kennzeichen, der den VW Golf beim Einfahren in den Kreisel noch hinten rechts erwischte. Davon unbeeindruckt setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt in Richtung Sigmaringer Straße fort. An dem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Das Polizeireveir Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen (Hinweistelefon 07471 9880 0).

